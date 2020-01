Si chiude ufficialmente la sessione invernale di mercato 2019/2020. I giochi dunque sono fatti, con le varie squadre di serie C, B e A che si sono rinforzate. Per sei club invece, ci sarà ancora un’ora di tempo: si tratta di Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, che al contrario degli altri club potranno consegnare i documenti relativi alla modifica delle liste in Lega fino alle 21.