Il Palermo alla fine ha piazzato il colpo proprio sul finale della sessione invernale, dopo gli arrivi di Silipo e Floriano, arriva anche l’attaccante classe 2000 ex Torino Lorenzo Lucca. Nato a Moncalieri, in provincia di Torino, il 10 settembre 2000, Lucca ha mosso i primi passi sin da giovanissimo nel settore giovanile del Torino dove ha trascorso poco più di otto anni. Poi tanti prestiti: prima all’Atletico Torino e poi dopo le ottime prestazioni, al Vicenza dove diventa un punto di riferimento. La consacrazione è arrivata però a Brescia nel campionato Primavera 2a, dove Lucca ha segnato 16 gol in 18 partite, conquistando persino la convocazione di Corini in prima squadra. Dotato di un fisico possente (190 cm di altezza), durante la sua permanenza a Brescia è stato associato a un ex rosanero: Caracciolo. Adesso una nuova esperienza per il talentuoso attaccante: c’è il Palermo.