Palermo, che sorpresa! Il ‘colpo’ è internazionale | Famosissimo in tutto il mondo

Un notizia da non credere per i tifosi palermitani, visto che la società ha messo a segno un affare con protagonista una persona conosciuta in ogni angolo del globo, la quale ha già indossato la maglia rosanero facendo impazzire tutti.

Il campionato del Palermo prosegue, e come al solito il sogno nella testa dei tifosi e di tutto l’ambiente è solo uno: la promozione in Serie A.

La squadra di Eugenio Corini al momento si trova in piena zona playoff, e vuole continuare su questa strada per arrivare più avanti possibile in classifica.

Ma nel frattempo una notizia clamorosa ha fatto esplodere di gioia il popolo rosanero. La società infatti ha messo a segno un colpo internazionale, conosciuto in ogni angolo del mondo.

Ecco il colpaccio da non credere per il Palermo

Nelle scorse ore sui social sono cominciate a girare diverse foto del famosissimo attore Jason Momoa, protagonista di vari successi internazionali come Il Trono di Spade o Acquaman, con la maglia rosanero. Ma non è tutto. Il club siciliano ha pubblicato proprio un video che ritrae il noto volto di Hollywood con la casacca della squadra, precisamente con la numero 6 avente il suo cognome sulla schiena.

In tanti hanno pensato ad una trovata pubblicitaria concordata tra la società e il noto modello statunitense. In realtà però la motivazione che ha portato Momoa ad indossare i colori della squadra siciliana è davvero incredibile.

Perché Jason Momoa indossa la maglia del Palermo?

Ciò che ha portato Momoa ad indossare la casacca rosanero è una storia alquanto bizzarra non credere. Il modello a quanto pare ha un’amicizia con Vincenzo Amato, attore palermitano. Quest’ultimo di recente è stato impegnato negli Stati Uniti per lavorare ad alcune produzioni cinematografiche, ed ha passato del tempo con il collega hawaiano. Parlando delle rispettive passioni, è spuntata fuori quella di Amato per il calcio e per il Palermo.

Questo ha fatto vedere delle foto al modello, che è rimasto immediatamente colpito dai colori della divisa, chiedendone così una al suo amico. A quel punto la società, appresa la notizia, ha fatto recapitare al noto volto di Hollywood la maglia richiesta, e Jason Momoa ha subito ringraziato postando il video con indosso i colori palermitani. Una situazione dunque simpatica, che porterà di sicuro il suo tornaconto al Palermo in termini di immagine.