Realizzare il centro sportivo del Palermo a Piana degli Albanesi? Questo è uno dei quesiti che balena nella testa dei tifosi rosanero da qualche giorno. Intervenuto ai microfoni de “Ilsicilia.it”, il sindaco del comune di Piana degli Albanesi Rosario Petta, si è espresso così in merito all’argomento: «Intanto, il fatto che il Palermo si sia interessato all’area, ha permesso di far conoscere diverse strutture sportive di cui, fuori da Piana degli Albanesi, non se ne conosceva l’esistenza – sottolinea il primo cittadino -. Molte persone conoscono il nostro comune principalmente o quasi esclusivamente per i cannoli. Piana degli Albanesi è molto di più e questa è un’occasione per dimostrarlo. Ci sono stati dei contatti con la dirigenza del Palermo. All’interno del nostro Piano regolatore generale (PRG), è presente un area destinata ad essere ‘zona sportiva attrezzata’. Abbiamo trasmesso tutta la documentazione necessaria ed attendiamo una loro risposta. Ci siamo aggiornati con il presidente Mirri alla prossima settimana. Il nostro comune presenta numerose strutture sportive adatte allo scopo. Nella parte bassa di Piana degli Albanesi, abbiamo un campo regolamentare in erba sintetica oggi oggetto di ristrutturazione delle tribune. Sempre nella stessa area, sono presenti un campo di calcetto, una piscina e una tendostruttura. A meno di un chilometro, sono presenti due strutture della città metropolitana di Palermo. Un centro tecnico di canottaggio e un dormitorio forestale da circa 60 posti. Il progetto di ristrutturazione sul campo in erba sintetica è stato fatto grazie ad un finanziamento dell’assessore allo Sport. Se il dialogo con il Palermo dovesse andare avanti, coinvolgeremo tutti i soggetti politici interessati, fra cui certamente la Regione Siciliana».