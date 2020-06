Un nuovo contagiato nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus. Allo stato attuale, dunque, la Regione pare non aver conteggiato i 28 casi di migranti che sono emersi a Porto Empedocle nella nave quarantena.

Le 132 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 5 in terapia intensiva (+0), 17 ricoverati con sintomi (+0), 110 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 280 (+0), i guariti 2662 (+1). Oggi sono state testate 1252 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,08%.