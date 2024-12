Palermo-Catanzaro 1-2: le pagelle del match

Il Palermo crolla anche in casa col Catanzaro e finisce in un buco nero dal quale sarà piuttosto difficile uscire. I calabresi vincono 2-1 ed è rivolta al Renzo Barbera, con la squadra che esce tra i fischi assordanti dei tifosi. La partita si sblocca dopo appena 3 minuti con il gol di Biasci che gela il Barbera e mette la gara decisamente in salita per i rosanero. Dopo diversi tentativi rimette tutto in parità Nikolaou. Nella ripresa la squadra di Dionisi spreca tante opportunità (26 tiri e appena un gol) e nel finale subisce il gol firmato da Pompetti. Altra sconfitta per il Palermo che sprofonda ed è fuori dai playoff attualmente. Di seguito le pagelle del match.

DESPLANCHES 6 – Già decisivo dopo due minuti con una doppia parata, poi non può nulla sul terzo tentativo di Biasci. Ancora meno sulla prodezza di Pompetti.

NEDELCEARU 6 – Gioca da braccetto di destra e prende spesso iniziativa palla al piede, cercando di creare superiorità numerica sulla catena di destra. Non è certamente un ruolo al quale è abituato ma lo interpreta con coraggio.

NIKOLAOU 6,5 – Trova il gol nel momento più complicato per i rosanero, proprio quando la gara poteva sfuggire di mano.

CECCARONI 5 – Fermo come tutti i suoi compagni in occasione del gol del Catanzaro.

DI MARIANO 5 – Per atteggiamento anche questa volta non delude ma in termini di qualità la sua prestazione non è soddisfacente.

SEGRE 5 – Compiti diversi per il capitano rosanero che non gioca da mezz’ala ma da mediano in coppia con Ranocchia. Più lavoro di quantità e meno inserimenti. Tanto nervosismo nel finale e poca lucidità.

RANOCCHIA 5,5 – Troppa imprecisione tecnica per un calciatore che invece dovrebbe spiccare proprio per questo fondamentale. Tanti cross ma poco efficaci e qualche timida iniziativa personale.

LUND 5 – Un pò sulle gambe rispetto agli altri compagni, non riesce quasi mai a rendersi pericoloso.

LE DOUARON 5,5 – Schierato a destra nella sua zona più congeniale, il francese sembra in grado di rendersi pericoloso ma si perde sempre sul più bello. Il suo assist di testa però si rivela decisivo per l’incornata di Nikolaou, dopo che qualche secondo prima Pigliacelli gli aveva negato la gioia personale.

HENRY 4,5 – Sicuramente il meno presente del reparto offensivo rosanero. Al contrario di Di Francesco e Le Douaron, l’ex Verona gioca in maniera timida e non riesce a fare il lavoro di sponda che in genere è la sua arma migliore.

DI FRANCESCO 6 – Sfiora il gol nel primo tempo ma, come spesso gli accade, sottoporta è troppo impreciso. Resta comunque il più intraprendente del reparto offensivo rosanero.

Dal 68′ BRUNORI 6,5 – Entra e accende subito il Barbera con un destro potente respinto dall’ex compagno Pigliacelli. Bravo anche nel pescare Di Francesco che poi sbaglia il potenziale gol del vantaggio.

Dal 68′ INSIGNE 6 – Buon approccio alla gara, subito innesca Brunori in verticale e vivacizza la manovra del Palermo. Pigliacelli nel finale gli mura il tiro.

Dal 79′ GOMES s.v.

Dal 79′ BANIYA s.v.

Dall’88’ VERRE s.v.

MISTER DIONISI 4,5 – Se dopo Carrara ci si attendeva un approccio perfetto è successo esattamente il contrario. Il gol preso dopo 3 minuti è la dimostrazione di come forse ancora l’allenatore non abbia attecchito sulla squadra e sull’ambiente. Di buono c’è la reazione di voglia più che di qualità e organizzazione ma poi arriva un’altra sconfitta e adesso anche la sua posizione non è più così salda.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6.5, Cassandro 6, Scognamillo 6, Bonini 6, Compagnon 6.5, Pompetti 7, Petriccione 6, Pontisso 6.5 (Koutsoupias 6), Ceresoli 5.5 (Antonini 6), Iemmello 6 (Pittarello s.v.), Biasci 7 (Buso)