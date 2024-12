Palermo Under 17, battuto il Bari

Primo tempo

Il Bari si porta in vantaggio al 16’ grazie a un tiro da fuori area su punizione del numero 9, che sorprende il portiere rosanero. La reazione del Palermo non si fa attendere: al 28’, dopo tre gol annullati per fuorigioco, è il numero 9 rosanero a trovare il pareggio con una rete in mischia. Sei minuti più tardi, il Palermo completa la rimonta con un gol spettacolare del numero 8, che, vedendo il portiere avversario fuori dai pali, lascia partire un tiro dal centrocampo in stile Miccoli-Sorrentino, sorprendendo l’estremo difensore barese. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per i rosanero.

Secondo tempo

Nella ripresa, la partita si mantiene equilibrata e combattuta. Al 43’ del secondo tempo, Rinella del Palermo viene espulso, lasciando i rosanero in dieci uomini nei minuti finali. Poco prima, l’allenatore del Bari era stato allontanato per proteste. Nonostante la pressione del Bari e l’inferiorità numerica, il Palermo difende il risultato con ordine e carattere, impedendo agli avversari di trovare il gol del pareggio.