Palermo-Catanzaro, Caserta: «Prova di carattere contro un avversario costruito per vincere il campionato»

Il tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 a 1 ottenuta in casa del Palermo:

«Oggi i ragazzi hanno interpretato molto bene la gara, affrontando con carattere un avversario di grande valore, costruito per vincere il campionato, e in un campo così difficile. C’è stata la voglia e la determinazione di conquistare i tre punti, e questo dimostra che siamo sulla strada giusta. Da domani, però, dobbiamo subito concentrarci sulla prossima partita. Abbiamo valutato diverse opzioni tattiche, inclusa la possibilità di schierarci con una difesa a tre. Tuttavia, la differenza la fanno sempre i giocatori, non il sistema di gioco. Cercavamo di mettere in difficoltà il Palermo modificando alcune impostazioni durante la gara. La posizione di Iemmello, ad esempio, era pensata per non dare punti di riferimento alla loro difesa, ed è stata una scelta che ha funzionato in diversi momenti del match».