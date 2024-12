Palermo-Catanzaro, Dionisi: «Non mi dimetto. Fiducia? Dovete chiedere alla società»

Al termine della partita contro il Catanzaro, persa 2 a 1 in casa, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa:

«Se la squadra mi segue ancora? Questo dovreste chiederlo alla società e ai giocatori. Oggi l’atmosfera era particolare, ma ce lo aspettavamo. Sappiamo di essere al di sotto delle aspettative, e il responsabile sono io. Ci metto la faccia, perché è giusto così. Sono consapevole che dobbiamo fare di più. Per quanto riguarda la prestazione, una squadra ha fatto più dell’altra, ma alla fine ha perso. Il Catanzaro ha mostrato buone qualità di gioco, anche se nel secondo tempo siamo stati costantemente nella loro metà campo.

Dimettermi? No, mai! Sarebbe come scappare dalle responsabilità, e non fa parte del mio modo di essere. Io ci metto la faccia, sono responsabile e lavoro ogni giorno per dare il massimo. Purtroppo, per ora non è sufficiente. Capisco la rabbia dei tifosi: è normale che se la prendano con me, ed è un peso che mi assumo. Non volto le spalle alle difficoltà, le affronto a testa alta».