Il match Palermo-Catanzaro programmato per domenica 21 febbraio alle ore 12:30 allo Stadio Renzo Barbera valido per la 26.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà trasmesso su Sky, nei canali di seguito riportati, in pay per view: Sky calcio canale 254. Oltre ovviamente il canale streaming di Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.

Per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. La gara sarà visibile anche su You Tube (Clicca qui).