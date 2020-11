Il derby s’adda fare. Sono state ore di incertezza dopo che il Palermo ha comunicato di avere 6 nuovi positivi in squadra.

Nonostante questo, il Palermo ha una rosa di 13 giocatori e per regolamento può e deve scendere in campo. Boscaglia infatti, avrà 11 calciatori da schierare con in panchina i soli Farone e Matranga, 2° e 3° portiere rosanero.





Ecco la formazione con il quale il Palermo affronterà il Catania questa sera:

Pelagotti, Almici, Marconi, Palazzi, Corrado, Martin, Odjier, Kanoute, Rauti, Valente, Saraniti.