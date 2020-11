Il socio di Futura Diagnostica Walter Taccone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in difesa della società e della Lazio ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sulla storia dei tamponi: «Alle brutte accuse – ha detto – rispondo in maniera molto semplice e lo faccio in maniera personale, non a nome di Futura Diagnostica.

E se qualcuno vorrà rispondere, dovrà farlo nei miei confronti. Ho l’impressione che qualcuno, senza fare nomi perché è già sulla bocca di tutti, debba mettere lo zampino, laddove c’è una situazione di per sé trasparente.





Avrei capito se questa faccenda fosse partita dalla Procura di Roma, invece, quella di Avellino non solo è venuta da noi a fare questi ‘controlli’, per utilizzare un eufemismo, ma si è presa anche la briga di andare a sindacare a Roma e in casa della Lazio».