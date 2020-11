Intervenuto nel corso della trasmissione “Non è l’Arena”, viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri, si è espresso in merito alla Pandemia.

Per l’esponente del MoVimento 5 Stelle l’emergenza covid è una vera e propria guerra e non è dunque tollerabile sentir parlare di scelte fatte dall’esecutivo solo per sfavorire gli avversati in Parlamento:





“Il percepito è differente dal numero, se voi mi chiedete cosa credi della Campania dopo che ho visto le problematiche del Cardarelli di Napoli vi risponderei dicendo che stanno facendo uno sforzo sovrumano per rispondere ad un territorio che in alcune aree è del tutto assente La mia percezione – continua il viceministro – è che fra qualche giorno, se continuano così le cose, purtroppo anche quella regione avrà bisogno di restrizioni molto forti. Questo è il mio percepito. È evidente che il mio percepito però ha bisogno di numeri, e i numeri non vengono solamente da Napoli, da Caserta, da Castelvolturno, ma vengono da tutta la Regione”.