Intervenuto ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” l’amministratore unico del Monopoli, Alessandro Laricchia lancia un appello in merito al campionato di C martoriato dai continui rinvii causa covid:

«Riscontriamo la difficoltà sempre crescente a portare avanti il campionato. Il virus aumenta, anche nel calcio e nel nostro campionato.





Lo stato emotivo dei calciatori, che rischiano di contrarre il Covid, non è l’ideale per giocare a calcio, per cui credo che ci si debba interrogare circa il caso di fermarsi un attimo ed evitare che il campionato venga falsato».