Prosegue il casting per la panchina del Palermo. Raffreddatasi la pista Caserta e smentito l’interesse per Fabio Pecchia, il Palermo non ha ancora comunicato il nome del nuovo allenatore. Stando a quanto riferito da “TuttoC.com”, al club rosanero sono stati proposti anche i profili di Gianluca Atzori e Andrea Camplone.