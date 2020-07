Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Trapani, Antonio Filippini, tecnico del Livorno, si è espresso così: «Siamo dei professionisti ed abbiamo un campionato e dei contratti da onorare. Il nostro dovere è quello di dare sempre il massimo, in ogni partita ed a tutti gli allenamenti. Dobbiamo essere da esempio per i ragazzi provenienti dalle giovanili che sono con noi. Ci sono tre Primavera aggregati alla prima squadra, a Trapani verranno Nunziatini e Fremura. E’ chiato che per loro è la prima volta con i grandi, non tra pari età. Non dovremo “bruciarli”, ma se ci sarà l’occasione siamo pronti a valutarli in campo. Coppola e Pallecchi sono, invece, abituati ad allenarsi con la prima squadra e conoscono l’ambiente. Trapani? Ha un allenatore esperto della categoria. Ci dovremo attendere in loro atteggiamento aggressivo. Noi dovremo mettere il massimo in campo. Loro sono penultimi e noi dietro. Vorremmo cercare, almeno, di non chiudere all’ultimo posto ed in quest’ottica è uno scontro diretto per provare ad avvicinarli».