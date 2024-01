L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato in entrata del Palermo e in particolare sui nomi di Caso e Verde.

Il Palermo in pressing su Daniele Verde. Improvvisa accelerata nella trattativa tra i rosanero e lo Spezia per l’ingaggio dell’esterno napoletano di 27 anni, ieri assoluto protagonista della vittoria proprio dello Spezia in casa del Pisa, battuto 3-2 grazie alla doppietta dell’ex Roma. Il Palermo, nel pomeriggio di ieri, avrebbe trovato il modo di avvicinarsi alle richieste dello Spezia e anche a quelle dello stesso calciatore, che avrebbe fatto sapere di preferire la destinazione siciliana rispetto alle altre provenienti dal Cagliari e dalla Turchia, precisamente il Karagumruk.

L’esterno offensivo potrebbe approdare in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto per un totale di un milione di euro. Per il giocatore sul piatto un contratto fino a giugno ed eventuale triennale nel caso il Palermo dovesse decidere di riscattare il cartellino. Un’operazione che chiuderebbe naturalmente le porte all’arrivo di Giuseppe Caso, esterno offensivo del Frosinone e sogno di molti tifosi rosanero.

Caso ha sempre fatto sapere di preferire la Serie A rispetto a una società della serie cadetta e questo non ha fatto altro che allungare i tempi di attesa circa una sua decisione se accettare o meno la destinazione Palermo. Su di lui, tra l’altro, c’è sempre il pressing della Cremonese, che prima era arrivata a trattare Caso sia con la società che con l’entourage del giocatore stesso. Adesso, invece, il tutto lascia presagire a un netto cambio d’opinione da parte della società rosanero che avrebbe deciso di vi rare su Verde, anche in virtù della volontà dello stesso attaccante.