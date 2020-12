Palermo-Casertana: i rosanero in cerca di riscatto. Ultime e probabili formazioni

Il Palermo di Boscaglia, reduce dalla brutta sconfitta contro il Foggia di domenica scorsa per 2-0, domani alle 14:30 affronta la Casertana allo stadio “Renzo Barbera”. Un match da vincere a tutti i costi, per rialzare la testa e rivedere gli sviluppi mostrati dalla squadra delle passate settimane. Come di consueto, Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime di Palermo e Casertana e le probabili formazioni.

ULTIME PALERMO: i rosanero hanno sicuramente vissuto una settimana non facile, visti i malumori della tifoseria, tornata a farsi sentire dopo il pesante k.o. di Foggia, dove a mancare oltre che il risultato, è stata anzitutto la prestazione della squadra in generale. Mister Boscaglia sembra pronto a fare qualche cambio rispetto a domenica scorsa. Per la porta confermato il solito Pelagotti. Davanti a lui, Doda insidia Accardi per la maglia da titolare sulla fascia destra, mentre al centro Lancini potrebbe tornare ad essere titolare in coppia col solito Marconi. A sinistra dovrebbe esserci ancora una volta Crivello. Nei due di centrocampo, Palazzi in vantaggio per una maglia da titolare al fianco dell’inamovibile Odjer. Sulla trequarti Valente, Rauti e Kanoutè dietro a Lucca, ma non sono escluse soprese.

ULTIME CASERTANA: la squadra allenata da Guidi reduce dalla stoica vittoria per 2-1 in nove uomini contro il Monopoli, deve però fare i conti con il Covid. Nelle ultime ore, infatti, come comunicato dal club campano, sono emerse ben sette positività nel gruppo squadra. I calciatori negativi hanno proseguito la marcia d’avvicinamento al match di domani del “Barbera” con regolare partenza per Palermo. A questi si aggiungono i due squalificati Konate e Icardi, espulsi nella gara disputata contro il Monopoli lunedì scorso.

Il modulo adottato dal tecnico Guidi è il 4-3-3. In porta troveremo Avella. In difesa Hadziosmanovic a destra, centrali Buschiazzo e Ciriello, mentre a sinistra Setola. A centrocampo, Santoro in cabina di regia, ai suoi fianchi Matese e Izzillo. In avanti, tridente formato da Cuppone, Castaldo e Pacilli.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Doda, Lancini, Marconi, Crivello; Palazzi, Odjer; Kanoutè, Rauti, Valente; Lucca. A disposizione: Fallani, Matranga, Accardi, Peretti, Somma, Martin, Broh, Luperini, Silipo, Santana, Floriano. Allenatore Boscaglia

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Ciriello, Setola; Matese, Santoro, Izzillo; Cuppone, Castaldo, Pacilli. A disposizione: Dekic, Carillo, Polito, Bordin, De Lucia, Varesanovic, De Sarlo, Fedato, Origlia, Petito. Allenatore Guidi

Ballottaggi: Doda 55% – Accardi 45%; Lancini 55% – Somma 45%; Palazzi 60%- Broh 40%;