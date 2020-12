Sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati nella tarda serata di ieri.

Fortunatamente per la squadra campana, i tamponi sono risultati negativi, anche se i campani dovranno rinunciare a vari elementi viste le positività dei giorni scorsi.





Di seguito la nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della squadra campana:

“Negativi i tamponi effettuati nella tarda serata di ieri al gruppo squadra presente nel ritiro di Palermo che, dunque, si appresta a scendere in campo al Renzo Barbera. Siamo in piena emergenza, dovremo fare a meno di tantissimi falchetti, ma abbiamo il dovere di provarci fino in fondo ed onorare questa maglia.

Stringiamo i denti e lottiamo!”.