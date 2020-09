La Guardia di finanza di Palermo, come riporta “Gds.it”, ha operato il sequestro di ben 26 chili di cannabis, tra foglie, inflorescenze, oli e resine.

In alcuni casi in distributori automatici collocati in strada e liberamente accessibili, la sostanza stupefacente era già impacchettata, confezionata e pronta per la vendita ma con etichettatura falsa. Al termine dei controlli sono state denunciate 13 persone.