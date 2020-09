Dopo la pubblicazione del calendario del girone C della Serie C, il tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco le sue parole: «Quando analizzo il calendario di un campionato, tendo a non soffermarmi su ciò che mi aspetta all’inizio piuttosto che alla fine del torneo. L’esperienza mi porta a dire che le tabelle vengono facilmente disattese.

Certo posso confermare che, partita dopo partita, quello che andremo ad affrontare è un campionato avvincente ed esaltante. Abbiamo subito due partite in casa dopo il debutto a Potenza ed è chiaro che dovremo essere bravi a sfruttare tutte le carte a disposizione, perché partire bene è fondamentale per una squadra come la nostra e per un ambiente come il nostro che merita di ritrovare entusiasmo. Non ha senso prevedere in quale parte del campionato otterremo migliori risultati, perché i punti arrivano anche quando meno te li aspetti. Può sembrare una frase fatta, ma i risultati sfuggono ad ogni previsione e la mentalità migliore è quella di puntare ad ottenere il massimo partita dopo partita».