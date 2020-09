“E’ più pericoloso il pranzo della domenica con la famiglia allargata che andare al supermercato. Adesso è in atto una dinamica completamente diversa. Al supermercato si va protetti adeguatamente, mentre il pranzo avviene tra diverse generazioni e ora che si sono riaperte le scuole ci sarà da aspettarsi una circolazione virale più vivace. Sulla scuola, è giusto misurare la febbre in casa, mi auguro che chi ha la febbre stia a casa, bambini e adulti”. Queste le parole della virologa Ilaria Capua, nel corso del programma DiMartedì condotto da Giovanni Floris in onda su La7, ha parlato della possibile seconda ondata di coronavirus, prevista per i mesi invernali e delle situazioni che aumentano il rischio contagio.