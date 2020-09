Cambia ancora la data di fine ritiro per il Palermo a Petralia Sottana. Inizialmente, viste le dichiarazioni di Boscaglia il giorno della presentazione al “Barbera”, si pensava ad un massimo di quindici giorni. Quindi, cominciando il 24 agosto la preparazione precampionato si sarebbe dovuta concludere il 7 settembre, ma sull’albo pretorio del Comune di Petralia Sottana, con l’ordinanza n.50 si vietava l’accesso al campo sportivo fino alle ore 20 del 14 settembre, e sembrava questa la data di chiusura del ritiro dei rosanero.

Invece, varierà ancora perché l’ultimo giorno sarà venerdì 11 settembre. Per la società comunque c’è da risolvere ancora il rebus su dove si alleneranno i ragazzi di Boscaglia una volta tornati in città. Sagramola aveva annunciato che la sede degli allenamenti sarebbero stato il “Pasqualino” di Carini (Clicca qui), ma questo al momento non è assegnato a nessuno, perché è scaduto il bando di assegnazione che sarà rifatto a breve.