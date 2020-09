Massimo Cerri, direttore sportivo del Catanzaro, è intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”. Ecco le sue parole:

«Di Piazza? Si sta dando molto da fare, sta dimostrando di voler rimanere a Catanzaro. Lui si sta proponendo alla grande, vuole fare una stagione importante andando in doppia cifra. Il mercato finirà il 5 ottobre, ci vorrà parecchia fantasia». Girone C? «Il livello tecnico ed agonistico sicuramente crescerà, il Girone C è seguito da tifoserie importanti che piazze che hanno fatto la Serie A. L’Avellino si sta riproponendo, è arrivato il Palermo più le altre dello scorso anno. Sarà un girono avvincente».