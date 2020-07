Anche l’ex rosa Giovanni Tedesco continua a sostenere il progetto del Palermo Calcio Popolare. Di seguito il comunicato via social del club: “Prosegue con grande successo la Campagna Sostenitori “Mès Que Popular” del Palermo Calcio Popolare Un’idea di calcio, una filosofia, quella del Genio, che raccoglie sempre più entusiasmo, consensi, nuovi sostenitori e rinnovi. Anche Giovanni Tedesco, ex centrocampista ed ex tecnico del nostro amato Palermo, a margine del Summer Camp di calcio giovanile ha rinnovato la propria tessera di sostenitore per la stagione 2020-21, anche grazie all’intervento del nostro Socio Giovanni Nicolini !!! Grazie a mister Tedesco, vero esempio di appartenenza ed attaccamento alla nostra città, ed a tutti i coloro i quali hanno deciso di opporsi, come noi, al calcio moderno. Sostieni anche tu la squadra dell’azionariato Popolare… La squadra che appartiene alla propria gente! Diventa Sostenitore http://www.palermocalciopopolare.it/ Lunga Vita al Calcio Popolare… il calcio è della gente!!!”