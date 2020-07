Lo svedese, dopo l’ufficialità di Pioli, si aspettava infatti una ‘chiamata’, un confronto con l’Ad rossonero Gazidis proprio per discutere della sua eventuale permanenza, con ovviamente annesso rinnovo visto che il suo attuale contratto termina a fine stagione. Invece, come riporta “Sky Sport”, così non è stato, e questo rilancia l’ipotesi di un addio pressoché immediato considerato che mancano solo una decina di giorni alla conclusione del campionato. Il futuro di Ibrahimovic, potrebbe essere in Premier League, nel neopromosso Leeds guidato da Marcelo Bielsa. A quanto pare proprio il tecnico argentino sta spingendo per il suo arrivo, viste le difficoltà per l’ex rosa Cavani.