Il Palermo fa sul serio per Andrea Colpani. L’amministratore delegato Sagramola ha rotto gli indugi e, stando a quanto riportato da “Trapanigranata.it”, ha avviato i contatti con l’entourage dell’Atalanta per provare ad acquistare il centrocampista. Per Colpani l’avventura a Trapani (contratto in scadenza il 31 agosto) ha rappresentato la prima esperienza dopo le giovanili ed il risultato è stato, tutto sommato, positivo. Ed adesso il Palermo, pur dovendo ancora scegliere il nuovo allenatore, non vuole perdere tempo e vuole provare a mettere le mani addosso ad uno dei migliori prospetti del calcio italiano per il futuro.