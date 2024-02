Palermo, Brunori è sempre una garanzia. Doppia cifra per la terza volta di fila

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Matteo Brunori ancora a segno-

Ancora una volta Matteo Brunori. Con la rete messa a segno su calcio di rigore contro la Cremonese, il bomber del Palermo ha raggiunto quota 10 gol in campionato, raggiungendo per la terza volta consecutiva la doppia cifra nella classifica dei cannonieri. Da quando veste la maglia rosanero, infatti, Brunori ha praticamente sempre segnato, dimostrando di aver trovato a Palermo l’ambiente ideale per potersi esprimere nel migliore dei modi.

Alla sua prima stagione con la maglia rosanero, Brunori ha praticamente trascinato la squadra verso la promozione dalla Serie C alla B con una stagione esaltante che ha portato in dote ben 25 reti su 36 partite di campionato, vincendo la classifica cannonieri. Poi, nelle 8 partite successive dei play-off, altre quattro reti a consacrare la sua leadership tra i bomber della categoria con la ciliegina sulla torta del gol su rigore al Padova al Barbera che è valsa la promozione in Serie B.

Dunque, 29 gol in 44 partite, con una media di 0,65 reti a partita. E primi passi importanti nella classifica all-time dei bomber rosanero. Brunori, inoltre, si avvicina alla seconda piazza della classifica dei marcatori all-time del Palermo. Per l’italo-brasiliano 59 marcature, Radice è quota 62: al n. 9 bastano tre reti per continuare a scrivere pagine indelebili della storia rosanero.