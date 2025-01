Palermo: BPER Banca è l’Official Bank Partner della stagione

BPER Banca è l’Official Bank Partner del Palermo per la stagione 2024-35. Ad annunciarlo è il club rosanero attraverso il seguente comunicato ufficiale:

“BPER Banca è Official Bank Partner del Palermo FC per la stagione 2024-2025. Un ulteriore passo nella strategia di promozione del brand tramite la condivisione dei valori di eccellenza e innovazione legati al mondo dello sport.

La partnership con l’Istituto Bancario premia la passione dei tifosi rosanero che, aprendo un Conto BPER Online, riceveranno fino a 30€ di cashback sugli acquisti negli Store Palermo FC e beneficeranno di esperienze esclusive a stretto contatto con la propria squadra del cuore.

La partnership, inoltre, prevede la visibilità del logo BPER Banca allo stadio “Renzo Barbera” attraverso i led a bordocampo, i maxischermi e i backdrop delle interviste pre e post gara, in tutte le partite casalinghe del Palermo durante il campionato di Serie B.

“La partnership con il Palermo FC rappresenta per BPER un’importante opportunità per condividere i valori che guidano sia lo sport che la nostra Banca: passione, impegno e spirito di squadra”, ha affermato Stefano Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER. “Siamo orgogliosi di sostenere il Palermo nella stagione 2024-2025, non solo attraverso la presenza allo stadio Renzo Barbera, ma anche offrendo esperienze esclusive ai tifosi e promuovendo l’innovazione e l’eccellenza nel mondo dello sport.”

“Accogliamo con grande soddisfazione BPER Banca tra i nostri partner”, ha dichiarato Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC. “La collaborazione con una tale realtà, leader nel settore bancario in Italia, è un ulteriore segno di crescita del nostro Club, che si conferma di grande interesse per i più prestigiosi player di mercato.”