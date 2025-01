Pastore: «Palermo, Pohjanpalo non basterebbe in Serie A. Non mi sembra una mossa geniale»

Il giornalista Giuseppe Pastore, nel corso di “L’ascia raddoppia”, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, si è soffermato sul possibile arrivo al Palermo di Joel Pohjanpalo:

«Il Palermo ha ritrovato entusiasmo nelle ultime settimane. Inoltre s è sbloccato anche Le Douaron, costato parecchio in estate. C’è una rinnovata voglia di provarci per la Serie A, perchè i rosanero vedono che i playoff si dovrebbero fare e in quelle partite ti giochi un’intera stagione. Per cui l’idea è prendere giocatori forti, ma Pohjanpalo non mi sembra una mossa geniale per i siciliani perchè, in caso di promozione, non ti basta per fare una Serie A del calibro che il Palermo vorrebbe».