Biasin: «Pohjanpalo al Palermo sarebbe un colpo eccezionale e un brutto segnale per il Venezia»

Fabrizio Biasin, noto giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha espresso la sua opinione sull’operazione di mercato che potrebbe portare Joel Pohjanpalo dal Venezia al Palermo. Durante il podcast “L’Ascia raddoppia”, Biasin non ha nascosto le sue perplessità: «Sarebbe un brutto segnale per il Venezia. Non stiamo parlando solo di un grande attaccante, ma del capitano della squadra. Non riesco a comprendere questa scelta, Pohjanpalo dovrebbe essere il leader che guida il club verso la salvezza».

Secondo il giornalista, il Palermo farebbe un vero affare con l’arrivo del finlandese: «Sappiamo tutti quanto può incidere un giocatore come Pohjanpalo in Serie B. Sarebbe un colpo eccezionale». Biasin ha poi aggiunto un’osservazione sull’operazione, definendola inusuale: «È una situazione un po’ strana, soprattutto perché non mi risulta ci sia mai stato un caso Pohjanpalo. Le cifre in ballo sono importanti, ma non tali da giustificare una scelta del genere».