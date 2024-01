Palermo-Bari, si spera nel pienone

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro il Bari e sulle presenze al Barbera.

In vendita i biglietti per la sfida di venerdì con il Bari, ma la prevendita sta procedendo in linea con le precedenti partite interne. La speranza è che nei giorni immediatamente vicini alla partita i numeri crescano esponenzialmente, con l’obiettivo di tornare a far riempire gli spalti del Renzo Barbera.

La speranza è che la vittoria contro il Modena e il pareggio esterno contro il Catanzaro siano sufficienti a convincere più tifosi possibile a riempire lo stadio. Nell’ultima partita in casa, quella del 4-2 contro il Modena, il pubblico al Barbera è arrivato alle 17.248 presenze. Il meteo incerto e la pioggia battente non hanno sicuramente giocato a favore, oltre al fatto che il Palermo arrivava a quel match dalla sconfitta esterna di Cittadella.

Adesso, invece, tutto è diverso, dal meteo che dovrebbe essere favorevole al doppio risultato utile consecutivo. L’obiettivo è quello di tornare in vetta alla graduatoria della media spettatori in Serie B. In questo momento, infatti, il Palermo si trova al secondo posto alle spalle della Samp. I blucerchiati hanno una media di 22.197 spettatori, circa 450 in più rispetto ai rosanero, fermi a 21.741. Già con il Bari la prima chance per il sorpasso

Palermo-Bari: biglietti in vendita. Info e prezzi