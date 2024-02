Palermo-Bari, Ranocchia: «Sognavo un esordio così, boato Barbera emozionante»

Filippo Ranocchia ha parlato in mixed-zone al termine del match vinto contro il Bari.

Ecco le sue parole:

«Sognavo esattamente un esordio così: fare una grande partita, portare a casa i 3 punti e perché no, segnare anche il primo gol. Abbiamo fatto una grandissima partita siamo partiti forte nel primo tempo e fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla e mantenere il vantaggio. Boato Barbera? Grandissima emozione, era proprio come me l’ero immaginato. Segnare davanti ad una curva del genere è stato emozionante».