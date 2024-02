Palermo-Bari, Corini: «La squadra sta crescendo, dobbiamo consolidare questo atteggiamento»

Eugenio Corini ha parlato in mixed-zone analizzando la partita vinta contro il Bari.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Nostra partita migliore? Penso ce ne siano state altre, ma farla in questo momento dove avendo vinto col Modena e col rammarico di Catanzaro, abbiamo consolidato la prestazione dando un segnale importante di crescita. I nuovi arrivati stanno facendo bene proprio perché la squadra è ben consolidata e per chi arriva è più facile. Abbiamo fatto una bella partita, la gente si è divertita e siamo tutti felici stasera. Non abbiamo subito gol? Infatti il gol annullato l’abbiamo festeggiato come un gol nostro. Ci tenevamo a non prendere gol, stiamo facendo bene la fase di non possesso. Matteo è stato straordinario nei salvataggi, nei momenti importantissimi della partita ha tolto due palloni dalla porta. Io penso che stiamo crescendo e la squadra sta prendendo consapevolezza. Da sabato contro la Feralpisalò sarà concentrata tutta la nostra concentrazione, facendo bene cresce l’autostima e la consapevolezza. Sappiamo di avere un seguito importante e una passione incredibile che può spingerci.

«Di Mariano? Siamo contenti, abbiamo esterni di qualità. Per me i cambi sono importanti per mettere freschezza. Chi entra è sempre decisivo e questo è fondamentale per far capire ai ragazzi l’importante della perseveranza e del lavoro settimanale poi in partita deovon esprimere il loro valore. 15 marcatori? Arriveranno anche i gol di chi non ha segnato. Claudio ha preso un palo stasera. Siamo una squadra che ha preso consapevolezza e quando capisci che puoi fare gol ci credi di più. Lo dimostra Jacopo che è gia a 7 gol e per un centrocampista sono tantissimi. Dobbiamo consolidare questo atteggiamento. Che gara vedrò domani? La Feralpi sarà un avversario complicato, sarà una gara fondamentale, sappiamo già che facendo bene uqesto stadio si riempirà di più».