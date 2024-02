Pasquale Marino potrebbe rinunciare a Ricci e Sibilli per la partita di stasera contro il Palermo. I due giocatori sono stati colti da un attacco influenzale e potrebbero non essere a disposizione. Pucino e il nuovo arrivo Guiebre si candidano per coprire la fascia sinistra, mentre in avanti potrebbero giocarsi una maglia da titolare Ménez, Achik e Morachioli.A riportarlo è Radio Bari 88.8 fm.

Continue Reading