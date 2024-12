Palermo-Bari, De Sanctis: «Brunori è al centro del progetto e continuerà ad esserlo ancora»

Il direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Bari per tracciare il bilancio di fine girone di andata.

Ecco le sue parole:

«Se alla fine del girone di andata è evidente che non c’è stato un contributo da chi c’era e allo stesso tempo non c’è stato un contributo dai nuovi arrivi. Io, nello specifico, non ci entro. Tre dei nuovi arrivi sono stati sostanzialmente poco utilizzati cioè Gomis, Blin e Pierozzi, gli altri hanno giocato e avuto l’opportunità di dimostrare, ma continueranno ad impegnarsi e migliorare. Le scelte fatte in estate sono state fatte nella consapevolezza che il Palermo potesse essere più forte di quello dello scorso anno, abbiamo 19 partite per dimostrare che il lavoro sembrava fatto bene. siamo consapevoli e non lesineremo impegno per invertire la tendenza. Brunori? Pubblicamente ci tengo, per la prima volta, a sottolineare che è al centro del progetto e continuerà ad esserlo ancora. Non è un giocatore come gli altri, le scelte fatte fino ad oggi sono scelte tecniche. Oggi Matteo è un esempio per la prestazione, come lo sono stati tutti. Lui sarà al centro del progetto fin quado sarà qui. Nessuno lo mette in discussione per motivi extra campo, se Matteo o altri meritano di giocare giocano»