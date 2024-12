Palermo-Bari, De Sanctis: «24 punti in 19 partite risultato insoddisfacente, ma la nostra non è una rosa di scommesse»

Il direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Bari per tracciare il bilancio di fine girone di andata.

Ecco le sue parole:

«I 24 punti in 19 partite sono un risultato insoddisfacente, anche il sottoscritto pensa che si poteva fare meglio. Non fate il giochino dei giocatori non arrivati pronti. Appuah è una scommessa, poi sono arrivati Gomis, Nikolaou, Baniya, Blin, Henry, Verre e Pierozzi. Se Le Douaron la ritenete una scommessa la contesto perché ha oltre 130 partite in Ligue 1, aveva bisogno di adattamento che oggi, forse, l’abbiamo. Io non penso sia così, però guardate i curriculum di chi è arrivato e valutiamo il curriculum di chi c’era. La rosa non è una rosa di scommesse. Per me prendere un giocatore che rinuncia alla Champions e venire a Palermo, che può giocare in più ruoli e che fisicamente è fuori norma rispetto alla Serie B per me è motivo di soddisfazione. Sta accelerando ora? Ok, meglio tardi che mai. La squadra l’abbiamo rinforzata, non è arrivato il giusto risultato e lavoriamo per far sì che arrivi»