Palermo-Bari, De Sanctis: «Dobbiamo accelerare. La passione che hanno i tifosi è la passione che abbiamo noi dentro Torretta»

Il direttore sportivo del Palermo Morgan De Sanctis è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Bari per tracciare il bilancio di fine girone di andata.

Ecco le sue parole:

«Dopo Modena il nostro cammino non è stato positivo, abbiamo perso 4 partite e perso 3 partite. Oggi il campionato non è soddisfacente, non sono abituato a dare voti. Sono qui per fare un bilancio dopo le prime 19 e poi faremo un bilancio finale. Dispiace, ma metterci la faccia è il minimo necessario. Dobbiamo accelerare, cambiare ritmo. La passione che hanno i tifosi è la passione che abbiamo noi dentro Torretta. Noi abbiamo una sola arma per dimostrare che la passione, la determinazione, la voglia di fare grandi cose e sono risultati ma se questi mancano è necessario fare di più e meglio».

«La mia presenza è un segnale di responsabilità, consapevolezza, comprensione che bisogna fare sempre tanto ma sempre qualcosa di diverso. Chi non cambia, chi è statico, non è predisposto a migliorare. Qui sta succedendo tutto il contrario, sono soddisfatto, responsabile e coinvolto al 100% in questo processo che spero possa dare sempre di più alla società»