Palermo-Bari, Mantovani: «Non abbiamo demeritato contro una grande rosa»

Intervistato da “Radio Bari”, dopo il match tra Palermo e Bari, il difensore biancorosso Valerio Mantovani ha commentato la sconfitta.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo fallito diverse occasioni ma, rispetto alle scorse sconfitte, oggi abbiamo fatto la prestazione. Dovevamo concludere in un altro modo, perché uscire senza punti lascia dell’amaro in bocca. Avevamo preparato la partita uomo contro uomo. Le occasioni però vanno finalizzate, loro con mezzo rimpallo hanno segnato. In questo campionato, se ci sono le difficoltà, siamo tutte racchiuse in pochi punti. Il Palermo ha una grande rosa, ma non abbiamo demeritato. Contro SudTirol e Pisa, abbiamo subito le partite. Abbiamo perso punti importanti per strada, ma bisogna aggrapparsi alle nostre certezze, ossia il gruppo e molte prestazioni positive, tra cui oggi. Problema sui calci piazzati? Esagerato, lo abbiamo superato dopo Modena per 14 partite, ora è tornato ed è stato un piccolo errore, come sempre. Potevo fare meglio in quell’occasione in cui Desplanches mi ha parato il tiro, ma ho calciato nel minor tempo possibile».