Palermo-Bari 1-0. Gli highlights del match (VIDEO)

Il Palermo conclude un girone di andata molto deludente con una vittoria. Ai rosanero basta la seconda rete di fila di Le Douaron, siglata nel primo tempo, per battere il Bari al “Renzo Barbera” in una partita iniziata a ritmi molto vivaci e divertenti. Infatti, dopo una conclusione di testa di Le Douaron, facilmente neutralizzata da Radunovic, Brunori sfrutta un retropassaggio errato di Falletti e, da fuori area, colpisce la traversa al 3′. Successivamente Dorval e Favasuli provano a seminare il panico tra le retrovie rosanero, ma è di Di Francesco l’altra ghiotta occasione della gara: tiro a giro da fuori area e Radunovic si rifugia in angolo. Gli uomini di Longo attaccano in contropiede e Falletti, in zona lunetta, calcia e trova l’ottima risposta in tuffo di Desplanches. Dopo un salvataggio per parte, prima di Mantovani su Di Francesco e poi di Nikolaou su Lasagna, al 41′ arriva il vantaggio del Palermo: cross dalla bandierina di Ranocchia, piccola serie di rimpalli e Le Douaron realizza l’1 a 0.

Continue Reading