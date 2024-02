Palermo-Bari, Corini: «Domani servirà qualcosa in più, affrontiamo una squadra forte»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Palermo e Bari.

Ecco le sue parole:

«Il Parma ha consolidato tre anni e mezzo di lavoro così come il Venezia. La Cremonese ha fatto acquisti importanti e il Como ha preso giocatori di grandissimo livello. Questo certifica il livello dei nostri avversari ma anche noi abbiamo consolidato. Cosa c’è in mezzo da Bari a Bari? C’è tanto in mezzo, un periodo di sofferenza e la resilienza della squadra. Siamo qui a combattere a testa alta, una gara importante. A Catanzaro non è arrivato qualcosa in più. Loro sono forti e allenati bene da Marino che è un allenatore importante. Dobbiamo mettere qualcosa in più e definire chi dobbiamo essere e vincere, cosa che domani possiamo fare. Il Bari ha cambiato allenatore, hanno punte estere di qualità. A centrocampo qualità. Se vincono contro la Reggiana si giocano i playoff e hanno le caratteristiche per farlo».