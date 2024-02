Palermo-Bari, Corini: «Diakitè pronto a partire titolare. Brunori e Soleri…»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Palermo e Bari.

Ecco le sue parole:

«A Catanzaro Mirko non ha fatto una parata. Hanno calciato poco in porta. Abbiamo equilibrio e un sistema che varia. Sicuramente non prendere gol ti dà percezione di forza. Come stanno Brunori, Mancuso e Soleri? Stanno bene, Matteo rientra, Soleri ha qualità ed è andato vicino al gol. Mancuso sta bene. Diakite ha fatto una buonissima settimana. Stava giocando ed è pronto per giocare dall’inizio. Penso che tutte le partite fanno scuola, magari qualcosa viene meno bene rispetto. Con il Bari lo scorso anno abbiamo avuto volontà e domani dobbiamo averla».