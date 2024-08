Palermo, Baniya saluta il Trabzonspor: «Ringrazio tutti voi per l’amore e il sostegno dimostrato» (FOTO)

Rayyan Baniya è un nuovo giocatore del Palermo. Il difensore arriva dal Trabzonspor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto ed è stato ufficializzato in queste ore dal club rosanero. Attraverso le proprie Instagram Stories, il giocatore ha pubblicato un post per salutare il club turco:

«Nel salutare la famiglia del Trabzonspor, vorrei innanzitutto ringraziare il nostro Presidente, i nostri tifosi, i nostri allenatori, i miei compagni di squadra e tutti i dipendenti del club per l’amore e il sostegno che mi hanno dimostrato. È stato un grande onore per me far parte di questa grande comunità. I ricordi e i successi che abbiamo vissuto tutti insieme avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Rimarrò sempre parte del Trabzonspor. Auguri a tutti voi, grazie e arrivederci!».