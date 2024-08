Palermo, ecco Baniya: un nuovo difensore alla corte di Dionisi. La scheda di presentazione

Il Palermo pesca all’estero per trovare un rimedio ai vari problemi difensivi. I rosanero, attraverso i propri canali ufficiali, hanno annunciato l’acquisto di Rayyan Baniya, il quale arriva dal Trabzonspor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che, se esercitato, farebbe attivare un contratto quadriennale che permetterebbe al turco di legarsi al club siciliano fino al 2029. Mister Alessio Dionisi, dopo l’uscita di Simon Graves, direzione Zwolle, potrà contare anche sul difensore turco per blindare un reparto arretrato che, nelle prime due uscite di campionato, è apparso in evidenti difficoltà. Conosciamo meglio il nuovo acquisto del Palermo.

LE TAPPE IN CARRIERA

Nato a Bologna dal padre con origini del Benin e la madre turca, e con un passato nelle giovanili del Modena (2013-16) e dell’Hellas Verona, (2016-18), Rayyan Baniya viene ceduto al Mantova, con la formula del prestito, nella stagione 2018-19, dove colleziona ben 29 presenze condite anche con un gol. Il buon rendimento in biancorosso gli permette di ricevere le attenzioni del Renate, club con il quale disputerà la stagione successiva scendendo in campo per più di 20 partite e siglando una rete. Nel 2020-21 ritorna in prestito al Mantova, ma viene penalizzato per via di un brutto infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. Così, durante la sessione estiva di calciomercato, passa al Faith Karagumruk.

Col club turco il giocatore, inizialmente, paga la scarsa condizione ma l’anno successivo diventa un titolare inamovibile. Con 33 presenze e 2 gol passerà al Trabzonspor per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Le prestazioni del classe ’99 con la sua nuova maglia non passano inosservate, tanto che viene convocato in Nazionale nell’ottobre 2023 dal CT della Turchia, Vincenzo Montella, in occasione delle due partite di qualificazione per gli Europei del 2024 contro Croazia e Lettonia. Conclude la stagione con oltre 23 gare disputate.

Rayyan Baniya sbarca, dunque, a Palermo dopo essersi confermato nella massima serie turca ed è pronto a contribuire alla causa rosanero. Il giocatore turco avrà il compito di portare garanzie ad un reparto difensivo apparso in affanno nelle prime due gare di campionato e che, nella scorsa stagione, è stato un vero e proprio tendine d’achille della rosa allenata prima da Corini e poi da Mignani. Accostato in passato anche ad altri club italiani della massima serie, come Torino e Napoli, il nuovo acquisto del club siciliano si giocherà dunque le sue carte per permettere al Palermo di ritrovare solidità. A parlare, come sempre, sarà il campo.