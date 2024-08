Ritorno col botto: Joao Pedro a parametro zero in Serie A | Con lui è salvezza facile

Joao Pedro torna a sorpresa in Serie A. In Italia per lottare per la salvezza: a parametro zero è un’affare di fine agosto

Due anni lontani dall’Italia potrebbero essere stati anche troppi. Joao Pedro deve tutto alla Serie A e alla Sardegna, calcisticamente parlando. A Cagliari infatti il brasiliano vanta in 8 anni consecutivi di carriera ben 255 presenze e 84 gol, tra gioie dolori, promozioni e sofferenze.

Il classe 1992, arrivato quasi ormai a fine carriera, ha toccato sull’Isola picchi altissimi di rendimento, che gli sono valsi addirittura la chiamata con la nazionale, quella italiana – con la quale vanta una presenza – mai con la verdeoro, che ha vestito nell’under 17.

Approdato al Fenerbahce nel 2022, il giocatore non ha mai veramente inciso all’estero, andando a finire nel 2023 in prestito al Gremio. In Brasile però per Joao Pedro le soddisfazioni e le presenze sono arrivate col contagocce. Ecco perché, a contratto ormai scaduto con i turchi, il giocatore libero di firmare con chi vuole, potrebbe veramente tornare in Serie A a 32 anni per provare a incidere. Un ruolo da protagonista per puntare alla salvezza, e rimettersi in gioco con continuità.

Joao Pedro via dal Fenerbahce

Ma l’arrivo di Mourinho non ha sicuramente facilitato la permanenza del brasiliano in Turchia, che intanto era tornato dalla stagione al Gremio – nella quale ha messo piede in campo 25 volte senza trovare mai la rete con la maglia dei neroblu di Porto Alegre.

In scadenza di contratto con il Fenerbahce, Joao Pedro è seguito con interesse da due squadre su tutte in Serie A, entrambe lo vogliono per puntare alla salvezza. Ecco di chi si tratta.

Joao Pedro, tra Genoa e Verona

Dopo avere risolto il contratto con il Fenerbahce dunque il brasiliano pensa all’Italia. Da un lato c’è l’ipotesi Palermo, in cerca di un attaccante. Sarebbe un ritorno in Sicilia, visto che nel 2010 il giocatore era stato acquistato dai rosanero, ma andando in campo solamente una volta.

C’è da capire se il giocatore intenderà scendere di categoria. Per la Serie A invece ci sono più concretamente il Genoa e il Verona, anche loro in cerca di una punta, mentre per la serie cadetta si sarebbe fatta sotto la Salernitana. Le offerte a Joao Pedro non mancano in Italia dunque, il giocatore gode ancora della stima di tanti estimatori.