TMW: “Palermo, a Cremona Brunori in panchina: Dionisi cambia, la possibile formazione”

Il Palermo domani tornerà in campo per affrontare la Cremonese nel terzo turno di Serie B. Il giornalista Alessio Alaimo ha stilato quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Alessio Dionisi.

Il tecnico rosanero cambia le carte in vista della partita che il suo Palermo giocherà a Cremona domani sera contro la Cremonese di Giovanni Stroppa in un vero big match tra due squadre ambiziose che hanno come obiettivo la promozione in Serie A.

A sorpresa secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com non dovrebbe giocare il capitano Matteo Brunori che rifiaterà e farà posto a Thomas Henry. Possibile spazio al nuovo acquisto arrivato dal Nantes Stredair Appuah dall’inizio con Di Francesco a supporto dell’ex attaccante del Verona. In difesa i terzini Diakité e Lund con Ceccaroni e Nikolaou a completare il reparto arretrato. A centrocampo invece spazio a Ranocchia, Blin e Gomes. Il Palermo cambia le carte. A caccia della svolta dopo le due sconfitte consecutive contro Brescia e Pisa. E Brunori va in panchina…