L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di formazione di Baldini in vista della Juve Stabia.

Il Palermo targato Silvio Baldini è ancora un cantiere aperto. «Da venti giorni lavoriamo insieme, devo solo dire grazie a questi ragazzi» ha detto l’allenatore dopo il pareggio contro il Campobasso. Un gruppo elogiato e impiegato in lungo e in largo dal tecnico. Nelle quattro partite alla guida del Palermo, infatti, ha utilizzato tutta la rosa a disposizione. Ventitré giocatori impiegati in 360 minuti. Soltanto Marong non ha trovato spazio: il difensore gambiano è fermo da un mese per i postumi legati al Covid e dovrà stare fermo per altri 50 giorni.

Per il resto tutti hanno avuto la loro chance, per ultimo Silipo che ha chiuso il cerchio entrando nel secondo tempo al «Nuovo Romagnoli» di Campobasso al posto di Felici. Questi sono stati i primi minuti con il nuovo allenatore per il giocatore scuola Roma, tornato in campo quasi due mesi dopo l’ultima volta nel match contro il Bari del 19 dicembre 2021. Sempre gli stessi principi tattici, ma uomini diversi. Baldini non ha mai cambiato idea sul suo consueto 4-2-3-1, scelto nei match contro Catanzaro, Monterosi, Messina e Campobasso. Nessuna variazione, né in partita ufficiale né in allenamento.

Gli interpreti, però, hanno spesso avuto un volto diverso. Baldini non ha mai confermato la stessa formazione, scegliendo sempre un undici diverso. Soltanto nel match contro il Messina ha scelto per dieci undicesimi lo stesso schieramento che qualche giorno prima aveva battuto il Monterosi, cambiando un giocatore in difesa. Anche contro il Campobasso ci sono stati quattro cambi rispetto alla partita precedente. Uno dei giocatori sostituiti è Lancini. Una novità per causa di forza maggiore visto che il difensore era squalificato. Tuttavia l’allenatore ha dovuto rinunciare a uno dei suoi «intoccabili» che fino a quel momento aveva sempre giocato. In totale solo quattro giocatori hanno disputato tutte le partite dal primo minuto con il tecnico toscano: sono Marconi, De Rose, Valente e Luperini.