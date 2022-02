L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Juve Stabia e le disponibilità di Baldini.

Dopo un giorno di riposo, il Palermo ha iniziato la marcia d’avvicinamento verso il match contro la Juve Stabia, in programma sabato, alle 17.30, allo stadio «Barbera». I rosanero hanno svolto una doppia seduta d’allenamento allo Sport Village di Tommaso Natale. Ancora assenti Doda e Dall’Oglio. L’albanese ha riportato nei giorni scorsi un trauma distorsivo-contusivo nella regione mediale del ginocchio destro; il centrocampista, invece, è alle prese con un trauma contusivo alla coscia destra, un problema che dura dal match contro il Catanzaro. Per entrambi è difficile ipotizzare il recupero per l’incontro di sabato. Ha svolto un allenamento differenziato, inoltre, Crivello a causa di un sovraccarico muscolare. Il terzino tuttavia, oggi dovrebbe tornare a lavorare con i compagni.

Baldini sta già pensando alla possibile formazione anti-Juve Stabia dove non ci sarà Marconi. Il difensore, alla quinta ammonizione stagionale, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Rientrerà, invece, Lancini e al suo fianco è stato provato Perrotta in una difesa completata da Accardi e Giron che potrebbero ritrovare spazio dal primo minuto. Possibile anche il ritorno di Damiani a centrocampo, mentre sulla trequarti potrebbe esserci spazio per Silipo al posto di Valente. L’allenatore rosanero avrà ancora tre allenamenti per sciogliere ogni dubbio, compreso quello del portiere tra Massolo e Pelagotti.