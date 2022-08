Attraverso il proprio profilo Instagram Jacopo Segre ha postato un commento dopo la gara persa ieri contro l’Ascoli ma con anche un suo gol.

Ecco il post:

“La mia prima volta in rosanero al Barbera. Una grande soddisfazione per il gol ma anche una voglia incredibile di rifarci il prima possibile! Grazie ai nostri tifosi per il sostegno e Forza Palermo!”.