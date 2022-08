Attraverso il proprio profilo Instagram Francesco Di Mariano ha commentato l’esordio di ieri con la maglia rosanero, coinciso con la sconfitta contro l’Ascoli.

Ecco il post:

“Un esordio amaro ma emozionante davanti alla mia gente e con la maglia della mia città dove sono cresciuto. Il nome e il numero che portiamo dietro la maglia non è più importante del nome della città che portiamo davanti, per questa maglia tutti abbiamo una responsabilità, per questo popolo per questa piazza, per questo storico club. Ci saranno altri momenti difficili, ma tutti insieme con entusiasmo e orgoglio dobbiamo onorare questa maglia. Forza Palermo”.